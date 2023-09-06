الأرصاد تكشف ذروة موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد وموعد انتهائها

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية وشبه الجزيرة العربية وتكون مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة حيث تصل إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والمناطق الساحلية 36 درجة.

وأكدت أن درجة الحرارة الصغرى في فترة الليل ستكون 28 درجة مئوية ونسب الرطوبة قليلة، مشيرة إلى أنه يوجد فرص ضعيفة لوجود أتربة خفيفة غدًا في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أن انتشار الشبورة المائية.

استمرار موجة الحر حتى الأسبوع المقبل

وتابعت أن ارتفاع درجة الحرارة، يكمل حتى يوم الاثنين المقبل ودرجات الحرارة تسجل ما بين 36 و37 درجة، مؤكدة أنه مع منتصف الأسبوع نشعر بتحسن في الأحوال الجوية نتيجة للكتل الهوائية القادمة من أوروبا، محذرة من عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.