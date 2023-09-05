الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب البلاد بداية من الغد

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الخرائط تشير إلى أنه بداية من الغد نشهد ارتفاعًا في الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن نسب الرطوبة لن تكون عالية وستكون في الحدود المعتادة، كما أن سرعات الرياح ستكون منفخضة، مؤكدًا أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستصل إلى 40 درجة مئوية.

وتابع القياتي أن المناطق الجنوبية لها النصيب الأكبر من ارتفاع درجات الحرارة، وأسوان ستصل الحرارة فيها إلى 45 و 46 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن ذروتها ستكون يومي الخميس والجمعة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحبس الرطوبة والكتل الهوائية على سطح الأرض، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من يوم السبت المقبل.