الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس بالسواحل الشمالية اليوم (فيديو)

طقس اليوم
طقس اليوم

كشف تقرير مصور أذاعته القناة “الأولى” المصرية، عبر برنامج “التاسعة”، أن هناك فرصًا حقيقية لسقوط أمطار على بعض المدن، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.

أمطار ورياح على السواحل الشمالية

وأكد التقرير، وفقا التوقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا حقيقية وضعيفة لأمطار خفيفة تضرب مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية بمدن مطروح - السلوم على فترات متقطعة، كما يتوقع أن يحدث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ولفت التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الرطوبة، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

القاهرة والوجه البحري 35 38
السواحل الشمالية 34 37
جنوب سيناء 38 41
شمال الصعيد 37 39
جنوب الصعيد 41 42

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