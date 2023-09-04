الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، اليوم، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لفصائية القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 لـ34 درجة خلال فترة النهار، وفي فترة الليل ستكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك ارتفاعًا نسب الرطوبة، وأن هناك فرصًا لـ سقوط الأمطار الخفيفة بسبب السحب، وأن تلك المحافظات هي "الإسكندرية ومطروح، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية".

وأشارت إلى أن استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 35 24
وادي النطرون 34 23
كفرالشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
السويس 34 24
الطور 33 25
طابا 32 26
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 30 23
السلوم 30 24
سيوة 36 22
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 39 30
حلايب 35 28
أبورماد 35 28
رأس حدربة 36 28
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
 

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