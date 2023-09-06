الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كتل هوائية صحراوية من الجزيرة العربية.. الأرصاد تكشف عن موجة حارة بدأت اليوم

موجة حارة
موجة حارة

أوضحت الدكتورة منار غانم تفاصيل حالة الطقس، قائلة: "إنه بدءًا من اليوم بدأنا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية".

وأضافت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن الصحراء الغربية، وهي مناطق شديدة الحرارة سوف تؤثر علينا من خلال ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدًا الخميس والجمعة، حيث إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 39 درجة مئوية، ومحافظات السواحل الشمالية تصل فيها درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية، حتى جنوب الصعيد ستصل إلى 46 درجة مئوية في كافة المحافظات. 

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة أقل من الأيام العادية، لأن كتل الهواء قادمة من المناطق الصحراوية، وبالتالي فإن درجة الحرارة التي تصل إلى 39 درجة مئوية سنشعر بها 39 درجة مئوية أو 40 درجة مئوية.

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