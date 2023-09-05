بعد تحذيرات الأرصاد والصحة.. كيف يمكن الاعتناء بالبشرة خلال الموجة الحارة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري وتستمر لعدة أيام، وفي هذا الإطار حذرت وزارة الصحة والسكان من الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

وحسب موقع CDC البريطاني فمع حلول فصل الصيف الحارق، تبدأ البشرة بالتعرض للتغيرات الكثيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للرطوبة المفرطة طوال اليوم، لذلك من الضروري القيام بتحسين مستوى العناية بالبشرة على الفور لتجنب مشاكل البشرة غير المرغوب فيها في الصيف.

كيف يؤثر الصيف على البشرة؟

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة الرطوبة تبدأ الغدد الدهنية في البشرة بإنتاج الزهم الزائد و يلتصق هذا الزيت المفرز على سطح الجلد، مما يؤدي إلى اللزوجة والشحوم وانسداد المسام.

ويعد ظهور حب الشباب من أكثر المشاكل شيوعًا التي تحدث في الصيف، ويكون الأشخاص ذوو البشرة الدهنية هم أكثر عرضة لذلك حيث تختلط البكتيريا والزيوت الموجودة في الجلد مع العرق مما يسبب انسداد المسام وحب الشباب.

وأيضا عند تعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية الضارة، يزداد إنتاج الميلانين من أجل حمايتها من أضرار أشعة الشمس ولكن انتاج الميلانين الزائد يؤدي إلى بشرة داكنة اللون، ويمكن أن تشمل المشاكل الأخرى حكة في الجلد، والحرارة الشائكة، وحروق الشمس والطفح الجلدي بسبب الحساسية لأشعة الشمس.

كيف يمكن العناية بالبشرة في الصيف؟

1. استخدام غسول الوجه لإزالة الزيوت الزائدة:

في الصيف، يمكن أن تصبح البشرة الدهنية أكثر دهنية، لذا يجب استخدام غسول وجه مناسبًا لنوع البشرة والذي يمكنه التنظيف العميق وإزالة جميع الأوساخ، ويكون خفيف وخالي من الكحول وذو درجة حموضة متوازنة.

2. اختيار روتينًا جيدًا للعناية بالبشرة:

يساعد التنظيف والتنغيم والترطيب مرتين يوميًا في الحفاظ على بشرة نظيفة ومنتعشة.

3. تضمين مضادات الأكسدة في نظام العناية بالبشرة:

الأمصال المضادة للأكسدة ترطب البشرة بشكل كبير ، بالإضافة إلى ذلك فهي تحمي البشرة من الأضرار البيئية، وتساعد على تعزيز الكولاجين، وتتخلص من الجذور الحرة لمنع تلف الجلد، لذلك يجب تضمين مصل جيد مضاد للأكسدة في الروتين الصيفي للعناية بالبشرة مثل فيتامين سي، وإضافة نظام غذائي ملييء بمضادات الاكسدة.

4. الحفاظ على رطوبة البشرة:

يمكن استخدام قناع مرطب للوجه بعد غسله ليلاً للحصول على ترطيب إضافي أثناء النوم ورش الوجه بشكل متكرر بالماء على فترات منتظمة.

5. تقشير البشرة للحصول على بشرة صحية:

استخدام مقشر الوجه مرتين على الأقل في الأسبوع لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من الجلد، فقط، وتدليك المقشر بلطف بحركة دائرية والتأكد من تقشير الشفاه والرقبة أيضًا.

6. استخدام واقي الشمس:

يمكن أن تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية (أ) والأشعة فوق البنفسجية (ب) قاسية جدًا، و تسبب الشيخوخة المبكرة والبقع العمرية والخطوط الدقيقة والتجاعيد، لذلك يعد واقي الشمس الجيد الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30-50 أمرًا حيويًا خلال أشهر الصيف لجميع أنواع البشرة.

7. تجنب وضع المكياج الثقيل:

المكياج الثقيل يمنع البشرة من التنفس، و تؤثر الرطوبة والحرارة أيضًا على قدرة الجلد على التنفس، بدلاً من كريم الأساس الثقيل ومستحضرات التجميل الأخرى، يمكن التفكير في استخدام مرطب شفاه ملون فقط.

8. استخدام تونر جيد:

يمكن أن يكون التونر الجيد فعالاً في إغلاق المسام المفتوحة، ولمنع العرق والزيوت من سد هذه المسام، يمكن استخدام تونر الصبار أو الخيار لأنهما أخف.

9. ارتداء النظارة الشمسية:

يجب ارتداء النظارات الشمسية دائماً لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة واستخدام جل مرطب تحت العين، ومرطب الشفاه مع عامل حماية من الشمس (SPF) تحت أحمر الشفاه.

10. شرب المزيد من الماء وعصائر الفاكهة:

يجب تناول الماء في الصيف ما لا يقل عن 2-3 لتر يوميا، و يعد ماء جوز الهند والبطيخ والعصائر الطازجة طريقة جيدة للبقاء رطبًا، كما أن شرب الماء يساعد على طرد السموم من الجسم.

11. الابتعاد عن المشروبات السكرية:

المشروبات الغازية السكرية تجعل الشخص يشعر بالخمول بسبب السكر الزائد، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تضيف أي قيمة للجسم لأنها لا تحتوي على أي خصائص مرطبة.

12. ارتداء أقمشة قابلة للتنفس:

القطن هو أفضل الأقمشة التي يمكن ارتداؤها خلال فصل الصيف، ويجب ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، و تجنب الملابس الضيقة المصنوعة من الأقمشة الصناعية لأنها يمكن تزيد من العرق مما يسبب حكة في الجلد ويمكن أن يؤدي إلى الالتهابات.

15. الاستحمام مرتين في اليوم:

يعد الحفاظ على النظافة الجيدة أمرًا مهمًا للغاية خلال فصل الصيف، يمكن أن يساعد الاستحمام البارد في الليل قبل الذهاب إلى السرير على إزالة جميع الأوساخ والعرق التي تراكمت على الجسم خلال النهار ومنع الطفح الجلدي.