السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الشيخوخة المبكرة أطعمة ومشروبات تتسبب فيها .. إليك التفاصيل

الشيخوخة
الشيخوخة

يؤثر موسم فصل الصيف على شكل البشرة ومرونة الجلد بسبب تعرضها للكثير من مشاكل الأجواء الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

ولكن يجب معرفة أن الأجواء ليست وحدها التي تؤثر على شكل البشرة ومرونتها وجمالها وصحتها، بل إن التغذية لها أثر كبير في ذلك.

أسباب الشيخوخة المبكرة

وحسب موقع Hindustan times فقد صرح الدكتور أرييل أوستاد ، دكتور الأمراض الجلدية قائلاً : "ما تأكله يؤثر على بشرتك سواء للأفضل أو للأسوأ بسبب مكونات تلك الاطعمة، لذلك يجب الإنتباه إلى كل ما يتم تناوله ومعرفة كيف يمكن أن يؤثر على الجسم والبشرة".

القهوة:
القهوة هي أكبر مصدر للكافيين، و يمكن أن يكون لمكون القهوة تأثير سلبي على الشيخوخة على البشرة ويصيبها بالجفاف، فالجلد الجاف هو أحد مؤشرات شيخوخة الجلد ، وللتقليل من الجفاف يجب تناول الكافيين بشكل معتدل، لانه يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين يحافظ على الجلد متماسكًا وصحيًا .

الحلويات والمشروبات السكرية:
بخلاف كونه يسبب الجفاف ، يلعب السكر دورًا آخر في شيخوخة الجلد، قد يؤدي الإفراط في تناول السكر من الأطعمة والمشروبات مثل الحلويات ومشروبات الطاقة أو الصودا، فعند استهلاك الكثير من السكر لا تستطيع الخلايا معالجة ذلك وتتحد جزيئات السكر الزائدة مع البروتينات مما يتسبب  في القضاء على الكولاجين في البشرة، لذلك يجب شرب المزيد من الماء بدلًا من مشروبات الطاقة أو الصودا أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر
والحد من تناول الحلويات واستخدام المحليات الطبيعية.

الطعام الحار والأملاح:
يجب تقليل تناول الطعام الحار  والحد من تناول الأملاح، لأن استهلاكهم يؤدي إلى تكسير خلايا الجلد والقضاء على الكولاجين.

الأطعمة المقلية:
الأطعمة المقلية هي مصدر شائع آخر للعدوى المناعية العمرية والالتهابات التي قد تلحق الضرر بالجلد.

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اللحم على الفحم:
قد يحتوي ذلك الفحم الأسود الموجود على هيدروكربونات تسبب العقم الشديدة للجسم، وتعمل على تكسير الكولاجين بسبب نشاط الأنزيمات المضادة عند حدوث الالتهابات.
اللحوم الحمراء:
تشمل اللحوم الحمراء الدهنية مثل لحم البقر ولحم الضأن ، على العديد من الجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تؤدي إلى عملية ايضية يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا مما يؤثر هذا الضرر على قدرة البشرة على حماية نفسها وتوليد الكولاجين.

الدهون المتحولة:
بالإضافة إلى زيادة الكوليسترول الضار  وخطر الإصابة بأمراض القلب ، قد تكون الدهون المتحولة ضارة أيضًا لبشرتك لأنها تعزز الالتهابات في الجسم.

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