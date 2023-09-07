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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7- 9- 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها يوم الجمعة المقبل، وترتفع على إثره درجات الحرارة لتتجاوز في أغلب المحافظات 40 درجة في الظل، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم  الخميس 7- 9- 2023.

حالة الطقس اليوم 

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس أنه يسود الطقس شديد الحرارة على أغلب انحاء الجمهورية، كما ترتفع معدلات الرطوبة وذلك لتأثر البلاد بمنخفض جوى مغلق يضرب ليبيا ويؤثر على مصر. 

وترتفع معدلات الرطوبة على كافة المحافظات خاصة الوجه البحري والقاهرة والمحافظات الساحلية لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%، وتصل ذروة الموجة الحارة من الطقس السيئ غدّا الجمعة.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، منعًا للإصابة بضربات الشمس مع شرب السوائل الباردة وارتداء الملابس الفاتحه والقطنية، وغطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج، والتواجد في أماكن جيدة التهوية خاصة لمرضى القلب والضغط العالي .

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درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة: 39 درجة .

 6 أكتوبر: 39 درجة.

 بنهــــا: 39 درجة .

 دمنهور: 38 درجة .

 وادي النطرون: 38 درجة .

 كفر الشيخ: 38 درجة .

 المنصورة: 39 درجة .

 الزقازيق: 39 درجة.

 شبين الكوم: 39 درجة.

 طنطا: 38 درجة.

 دمياط: 37 درجة.

 بورسعيد: 37 درجة.

 الإسماعيلية: 40 درجة.

 السويس: 40 درجة .

 العريش: 38 درجة .

 رفح: 37 درجة .

 رأس سدر: 39 درجة .

 نخل: 36 درجة .

 كاترين: 33 درجة .

 الطور: 42 درجة .

 طابا: 39 درجة .

 شرم الشيخ: 43 درجة 

الإسكندرية: 38 درجة.

 العلمين: 37 درجة .

 مطروح: 36 درجة .

 السلوم: 36 درجة .

 سيوة: 38 درجة .

 رأس غارب: 41 درجة .

 الغردقة: 43 درجة .

 سفاجا: 42 درجة.

 مرسى علم: 41 درجة .

 الفيوم: 40 درجة .

 بني سويف: 40 درجة.

 المنيا: 41 درجة .

 أسيوط: 42 درجة .

 سوهاج: 43 درجة .

 قنا: 44 درجة .

 الأقصر: 44 درجة .

 أسوان: 45 درجة .

 الوادي الجديد: 43 درجة .

 أبوسمبل: 45 درجة 

شلاتين: 42 درجة .

 حلايب: 38 درجة .

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الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة معدلات الرطوبة حالة الطقس

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