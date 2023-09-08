حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-9-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بسبب التأثير المستمر لمنخفض جوي يضرب ليبيا ويمتد تأثيره على مصر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-9-2023.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس شديدة الحرارة مع تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار.

وأوضح البيان أن يسود الطقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مع ارتفاع معدلات الرطوبة على القاهرة والوجه البحري، لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصيحة للمواطنين بعدم التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة، ويجب ارتداء غطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج، وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضًا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية خاصة مرضى القلب والضغط العالي التي نصحتهم بعدم الخروج طوال ساعات النهار.

كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري الكبرى 38 درجة، والصغرى 28 درجة.

السواحل الشمالية الكبرى 33 درجة، والصغرى 26 درجة.

جنوب سيناء الكبرى 42 درجة، والصغرى 32 درجة.

شمال الصعيد الكبرى 43 درجة، والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد الكبرى 46 درجة، والصغرى 28 درجة.