الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 6 سبتمبر حتى الاثنين 11 سبتمبر 2023، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة، ممّا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن حالة طقس الـ6 أيام المقبلة من الغد؛ حتى يوم الإثنين المقبل، تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، اليوم الأربعاء، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية «مطروح - السلوم» على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة طقس الأربعاء، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتابعت الأرصاد، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

واستعرضت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين، حيث تسجل العظمى الأربعاء 37 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بينما المحسوسة 39 درجة، فيما تسجل أقصى درجات حرارة غدا الخميس بجنوب الصعيد لتسجل العظمى 46 درجة بينما المحسوسة 47 درجة.

 

فيما يلي بيان الأرصاد بتفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة خلال هذه الفترة:

 

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