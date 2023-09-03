الأحد 03 سبتمبر 2023
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مصر

جيهان جادو: إقبال كبير من الفرنسيين على معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

جيهان جادو
جيهان جادو

قالت الدكتورة جيهان جادو، مسؤول المعلومات والاستقبال بوزارة الثقافة الفرنسية، إن معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية حقق إقبالاً غير مسبوقًا عن غيره من المعارض التاريخية التي تقام بباريس لمختلف الدول. 

أضافت جادو، لـ “الدستور” أن المعرض يضم أكثر من ١٨٠ قطعة أثريّة متميزة تم عرضها في أرقى قاعات المعارض.

◘ إقبال كبير من الأطفال على معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

وأشارت مسؤول المعلومات والاستقبال بوزارة الثقافة الفرنسية إلى أن الإقبال على المعرض أكثرهم من الفرنسيين العاشقين للحضارة الفرعونية العريقة:"المثير للدهشة أن الأطفال كانوا مقبلين بدرجة كبيرة علي مشاهدة وزيارة المعرض، وهذا يرجع أولاً لحبهم للحضاره الفرعونية ولدراستهم للتاريخ الفرعوني". 

أكدت جادو أن السياح المتواجدين في فرنسا هذه الأيام كانوا حريصين على زيارة المعرض الذي تم تنظيمه على أعلى مستوى وبتقنية عالية جدًا، إضافة لعرض فيلم عن حياة رمسيس التاريخية، حيث يسلط المعرض الضوء على فترة حكمه وحياته حيث يعتبر من أعظم الفراعنة المحاربين في عصر الدولة الحديثة، لافتًا إلى أن من بين الكنوز المعروضة "التابوت الملكي" المصنوع من خشب الأرز ومطلي باللون الأصفر ويمثل "الملك بهيئة آدمية".

◘ توقعات بزيادة زوار معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" لـ900 ألف سائح

أشارت إلى أنه وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة الثقافة المصرية زار المعرض حتى الآن أكثر من 750 ألف زائر، مؤكدة أنه من المتوقع زيادة العدد لـ900 ألف سائح حتى موعد انتهاء المعرض الذي تم تمديده الى 10 سبتمبر الجاري نظرًا للإقبال الكبير على هذا الحدث السياحي.

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معرض رمسيس وزارة الثقافة الفرنسية المعارض التاريخية رمسيس الفرنسيين وزارة الثقافة المصرية احصائيات الدكتورة جيهان جادو

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