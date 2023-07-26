رؤساء جاليات يتحدثون حول مطالبهم من مؤتمر المصريين بالخارج

أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنها تشعر بالسعادة لمشاركتها في مؤتمر المصريين بالخارج هذا العام لأنه مختلف ومتميز جدا خاصة.

وقالت جادو لـ"الدستور" إن المؤتمر مفتوح لمشاركة من المصريين الذين سجلوا على موقع وزارة الهجرة لأن الوزيرة سها جندي حريصة على أن تستمع لأكبر عدد من المصريين بالخارج في مختلف الدول للاستماع لمشكلاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم والاستماع لمقترحاتهم التي تخص المصريين بالخارج.

وصرحت بأن مؤتمر المصريين بالخارج يأتي ضمن حرص الدولة المصرية ووزارة الهجرة على عقد هذا المؤتمر، نظرًا لأهمية دور المصريين بالخارج في دعم مصر في جميع الأزمات ودفع عجلة الاستثمار والاقتصاد المصري. كما يأتي المؤتمر لتقديم المقترحات والأفكار التي تعود بالنفع على مصر.

وأكدت جادو أن مشاركتها في هذا المؤتمر تُعتبر خطوة هامة؛ لأنها تشعر بالاهتمام الذي توليه مصر لأبنائها في الخارج، وتقديم الرعاية والتقدير لهم والوقوف إلى جانبهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.

وفيما يتعلق بمقترحها، اقترحت إنشاء منصة إلكترونية تُمكّن المصريين بالخارج من التواصل مع جميع الوزارات المختصة، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغوط عن القنصليات وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية خلال فترات الإجازات.

كما يُمكن من خلال المنصة تخصيص جزء خاص للمرأة المصرية في الخارج وتوفير بريد للشكاوى، تمكنها من التواصل مباشرة مع متخصصين قانونيين إذا واجهت أي مشكلة في بلاد المهجر.

وقد اقترحت أيضًا توسيع التواصل الثقافي لأبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث، وذلك لربطهم ثقافيًا بمصر، عن طريق تفعيل دور المراكز الثقافية في السفارات لتعزيز الانتماء الوطني والهوية المصرية لدى الشباب المغترب.

من جانبه، قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجهت الدعوة لرموز العمل العام للمصريين بالخارج الوطنيين.

وأضاف ثابت أن إقامة مؤتمر الكيانات ورموز العمل العام في الخارج والذي يعد الأول في عهد السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة يؤكد أن هناك خطة واضحة طويلة المدى تعمل الوزارة على تنفيذها بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن عقد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في 31 يوليو القادم يأتي استمرارا لتأكيد الرغبة المتبادلة ما بين الوزارة ورموز العمل المصري العام في الخارج للتعاون من أجل المصلحة العامة للبلاد.

وأكد ثابت أن النسخة الرابعة من مؤتمر الكيانات المصرية ورموز العمل المصري العام في الخارج ستشهد مظاهرة تأييد مطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي للاستمرار في حكم البلاد لاستكمال نهضة مصر الحديثة.

وفي السياق وجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالدعوة التي تلقاها من السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج والمزمع إقامته في نهاية الشهر الجاري.

وأكد العبيدي لـ"الدستور" أن الزملاء في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والممثلين لفروعه المنتشرة في دول العالم المختلفة تلقوا نفس الدعوة ما يعكس حرص الوزارة على الالتقاء بالناشطين المصريين في العمل العام بالخارج مرة والتعرف على رؤاهم لتعظيم الاستفادة من جهودهم مرة أخرى والمعرفة الدقيقة للمشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج للعمل على حلها من ناحية ثالثة والعمل على تعظيم الاستفادة من القدرات التي يمتلكها مصريو الخارج مرة رابعة، مؤكدا سعادتهم بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم.

وشدد على أهمية مطلب استعادة رحلات شباب المصريين في الخارج خاصة المقيمين في العالم الغربي لتتعرف الأجيال الجديدة على تلك النهضة الهائلة التي حدثت في مصر في السنوات الأخيرة سيكون أحد المطالب التي سيقدمها الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، مؤكدا أن هذه الرحلات التي يلتقي فيها مئات بل ربما آلاف من شباب الأجيال الجديدة من مصريي الخارج لها فوائد كبيرة حيث يمكن استثمار هؤلاء الشباب من عدة نواحي يأتي في مقدمتها غرس الهوية المصرية الوطنية في نفوسهم ليكونوا لسان حال الدولة المصرية: دفاعا عنها ودعما لها، وكذلك التعريف بمصر بشكل مناسب حيث أنهم الأجدر على مخاطبة العالم الغربي لما يتقنوه من لسان القوم ولما اكتسبوه من العقلية الغربية.