السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الإمارات يعزى ملك المغرب فى ضحايا الزلزال: "تألمنا لهذا الحادث"

محمد بن زايد آل
محمد بن زايد آل نهيان

أعرب محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والشعب المغربي، في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس دولة الإمارات، في تدوينة عبر حسابه بموقع إكس (تويتر سابقًا): "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال".

وتابع: "لقد تألمنا لهذا الحادث، ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر".

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ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلن التليفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، مشيرًا إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 شخصًا وإصابة 329.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، فيما ذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة.

وقدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وهو هيئة علمية متخصصة بالنشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، قوة الزلزال بـ6,9 درجة.

وشعر بالزلزال أيضًا سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

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