لا يفوتك هذا المساء|"العمل" تستحدث مهن جديدة لتدريب الشباب.. وتطورات حادث تحطم طائرة في الإمارات

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على إثيوبيا فى الشوط الأول

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023 بتقدم الفراعنة بهدف.

سجل مصطفى فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 37 بعد تسديدة من عمر مرموش تصدى لها الحارس وتابعها مصطفى فتحي في الشباك. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495840

تطورات حادث تحطم طائرة في الإمارات.. من هو الطيار المصري كريم كامل؟

توفي الطيار المصري الكابتن كريم كامل، أحد طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف الإماراتية، في حادث تحطم المروحية في البحر قبالة سواحل الإمارات، مساء الخميس، 7 سبتمبر 2023، وكان معه زميله من جنوب أفريقيا، ولا يزال البحث جارياً عنهما.

كريم كامل، طيار مصري، تخرج من كلية الطيران المدني في مصر، وعمل في شركة خدمات البترول المصرية لعدة سنوات، قبل أن ينتقل إلى شركة إيروجلف في الإمارات قبل نحو خمس سنوات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495862

أبرزها الذكاء الاصطناعي.. وزارة العمل تستحدث مهن جديدة لتدريب الشباب عليها

قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التدريب المهني، من خلال تجهيز وتطوير البنية التحتية لـ ١٦٦ ورشة تدريبية جديدة في مراكز التدريب الثابتة، حيث تستهدف تطوير ١٨٦ ورشة جديدة واستحداث مهن جديدة في مراكز التدريب التابعة للوزارة مثل التدريب على الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والتدريب على السياحة والفندقة وتجهيز ٢٥ معمل حاسب آلى ولغات في مراكز التدريب الثابتة وتطوير وتجهيز وحدات تدريب متنقلة جديدة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495836#google_vignette

وزير النقل: تم تغيير كل التشريعات والقوانين التي تخدم التصدير والاستيراد والترانزيت

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تصنع وسائل السكك الحديد في مجالات التحويلات والمفاتيح، قطع غيار ومكونات السكك الحديد، وداخل القطارات والمترو بالكامل، وأنظمة الوحدات المتحركة والاتصالات والتحكم، وإنتاج عربات المترو والقطارات، تصنيع قضبان السكك الحديد، الصلب لنقل المراكب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي تحقق دخل للدولة وتحرك كل البلد وعلى رأسها الموانئ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495848

محمد العرابى: مشاركة مصر بقمة العشرين شهادة نجاح للاقتصاد المصرى

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر في قمة الـ20 هذا العام بالهند شهادة نجاح للاقتصاد المصري، والمشاركة تعكس وتمثل إضافة هامة للتطور التنموي بالبلاد.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن التغيير الحادث في العالم ينظر للاقتصاد الدولي أنه متكامل، وأنه يجب دعم الدول النامية حتى يكون لها دور في الاقتصاد العالمي، وأن تكون جميع الدول مفيدة لبعضها البعض. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج وعين شمس

أمرت نيابة المرج بحبس المتهم بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من الحشيش زنة 1.500 كجم، وسلاح أبيض. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495870

توقيف رجل هدد مدير مدرسة منع دخول ابنته بالعباءة فى فرنسا

أوقفت الشرطة في كليرمون-فيران بوسط فرنسا رجلا بعدما وجه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة رفض السماح لابنته بالدخول إلى المدرسة الثانوية وهي ترتدي عباءة، بعد حظر هذا اللباس باسم العلمانية.

وأفرج عن الرجل، الجمعة، على أن يحاكم في نهاية أكتوبر أمام محكمة الجنح بتهمة "التهديد بهدف تخويف شخص مسؤول عن مرفق عام". وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل أوقف الخميس. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495820

الجيش المالى يتصدى لهجوم إرهابى مُعقد استهدف مطار غاو

أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، عن تصديه لهجوم وصفه بـ"المتشعب"، بواسطة سيارتين مفخختين، استهدف مطار غاو أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف بين الجيش المالي ومسلحين.

وقال الجيش المالي في رسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن هجومًا "متشعبًا" وقع في منطقة المطار، أي أنه شُن بوسائل مختلفة، ولم يعلن الجيش عن أي حصيلة للهجوم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4495810