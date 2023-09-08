الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تطورات حادث تحطم طائرة فى الإمارات.. من هو الطيار المصرى كريم كامل؟

الطيار المصري كريم
الطيار المصري كريم كامل

توفي الطيار المصري الكابتن كريم كامل، أحد طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف الإماراتية، في حادث تحطم المروحية في البحر قبالة سواحل الإمارات، مساء الخميس، 7 سبتمبر 2023، وكان معه زميله من جنوب إفريقيا، ولا يزال البحث جاريًا عنهما.

من هو كريم كامل؟

كريم كامل، طيار مصري، تخرج من كلية الطيران المدني في مصر، وعمل في شركة خدمات البترول المصرية لعدة سنوات، قبل أن ينتقل إلى شركة إيروجلف في الإمارات قبل نحو خمس سنوات.

وكان كريم كامل ذا خبرة وكفاءة عالية في مجال الطيران، وتفانى في عمله بشكل كبير، لذا كان على علاقة طيبة بجميع الطيارين الذين عملوا معه سواء في شركته السابقة أو الحالية.

ونعاه أصدقاؤه وزملاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، وكتب أحدهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله زميلي كابتن طيار كريم كامل، بشركة إيروجلف أثناء تأدية مهام عمله ونرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان، الله يرحمه ويرحمنا جميعًا، أرجو الدعاء له في هذا اليوم في هذه الساعات اللهم تقبل منا جميعًا".

ماذا حدث في حادث التحطم؟

وفقًا لبيان صادر عن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، فإن المروحية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، كانت في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي ثم سقطت في البحر.

ولم تذكر الهيئة أسباب الحادث أو ملابساته، وقالت إنها تعمل مع الجهات المعنية لجمع المعلومات في أسرع وقت ممكن، وأن فريق التحقيق في الحوادث الجوية انتقل إلى الموقع.

وأعربت شركة إيروجلف عن حزنها العميق لفقدان طاقمها، وقالت في بيان لها: "في هذه اللحظة، أفكارنا وصلواتنا مع طاقمنا وعائلاتهم الذين كانوا على متن المروحية. سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أولئك الذين تضرروا من هذا الحادث، وسيتم إصدار المزيد من البيانات بمجرد توفر المزيد من التفاصيل".

ما هي شركة إيروجلف؟

شركة إيروجلف هي شركة طيران مدنية تأسست في عام 1976 في دبي، وتقدم خدمات متخصصة في مجالات البترول والغاز والإنشاءات والسياحة والإطفاء والإسعاف الجوي.

وتمتلك الشركة أسطولًا من 15 طائرة عمودية من طرازات Bell 212، Bell 206L، Bell 412EP، Bell 429، AW139، EC135.

وتعمل الشركة في عدة دول من بينها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والعراق والسودان وأفغانستان.

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