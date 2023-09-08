وزير النقل: تم تغيير كل التشريعات والقوانين التي تخدم التصدير والاستيراد والترانزيت

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تصنع وسائل السكك الحديد في مجالات التحويلات والمفاتيح، قطع غيار ومكونات السكك الحديد، وداخل القطارات والمترو بالكامل، وأنظمة الوحدات المتحركة والاتصالات والتحكم، وإنتاج عربات المترو والقطارات، تصنيع قضبان السكك الحديد، الصلب لنقل المراكب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي تحقق دخل للدولة وتحرك كل البلد وعلى رأسها الموانئ.

وتابع أن الموانئ يعمل بها 14 جهة إلى جانب وزارة النقل ومنها وزارتي المالية والداخلية لتعظيم النقل البحري، مشيرًا إلى أن الصناعة والزراعة والسياحية والموانئ، هذه الموارد تحقق دخلًا للدولة.

وتابع أنه يتم العمل على الأربعة محاور تحت إشراف يومي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن تم تغيير كل التشريعات والقوانين التي تخدم التصدير والاستيراد والترانزيت.