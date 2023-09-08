محمد العرابى: مشاركة مصر بقمة العشرين شهادة نجاح للاقتصاد المصرى

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر في قمة الـ20 هذا العام بالهند شهادة نجاح للاقتصاد المصري، والمشاركة تعكس وتمثل إضافة هامة للتطور التنموي بالبلاد.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن التغيير الحادث في العالم ينظر للاقتصاد الدولي أنه متكامل، وأنه يجب دعم الدول النامية حتى يكون لها دور في الاقتصاد العالمي، وأن تكون جميع الدول مفيدة لبعضها البعض.

مصر مستمرة في التنمية بالرغم من الأزمات الاقتصادية

ولفت العرابي إلى أن انضمام مصر لتكتل بريكس ودعوتها لحضور قمة الـ20 يعكس أنه بالرغم من المشاكل الاقتصادية، إلا أن مصر مستمرة في التنمية ولم تتوقف عمليات البناء والتنمية في مصر، لأن مصر لديها اقتصاد متنوع قائم على سياحة وتصدير وقناة السويس وغيرها.

وتابع: "رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 وبعدها قمة المناخ كوب 27، جعلت لمصر ثقلًا دوليًا وإقليميًا، وأن مصر قادرة على الحديث باسم الدول الإفريقية، ومتطلباتها".

وأشار إلى أن مصر تقدم للعالم مشاريع قابلة للتحقيق، وتصورات في كيفية دعم دول العالم المتقدم للدول النامية.