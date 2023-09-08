الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد العرابى: مشاركة مصر بقمة العشرين شهادة نجاح للاقتصاد المصرى

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر في قمة الـ20 هذا العام بالهند شهادة نجاح للاقتصاد المصري، والمشاركة تعكس وتمثل إضافة هامة للتطور التنموي بالبلاد.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن التغيير الحادث في العالم ينظر للاقتصاد الدولي أنه متكامل، وأنه يجب دعم الدول النامية حتى يكون لها دور في الاقتصاد العالمي، وأن تكون جميع الدول مفيدة لبعضها البعض.

مصر مستمرة في التنمية بالرغم من الأزمات الاقتصادية

ولفت العرابي إلى أن انضمام مصر لتكتل بريكس ودعوتها لحضور قمة الـ20 يعكس أنه بالرغم من المشاكل الاقتصادية، إلا أن مصر مستمرة في التنمية ولم تتوقف عمليات البناء والتنمية في مصر، لأن مصر لديها اقتصاد متنوع قائم على سياحة وتصدير وقناة السويس وغيرها. 

وتابع: "رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 وبعدها قمة المناخ كوب 27، جعلت لمصر ثقلًا دوليًا وإقليميًا، وأن مصر قادرة على الحديث باسم الدول الإفريقية، ومتطلباتها".

وأشار إلى أن مصر تقدم للعالم مشاريع قابلة للتحقيق، وتصورات في كيفية دعم دول العالم المتقدم للدول النامية.

محمد العرابي قمة الـ20 الهند محمد الباز اخر النهار

الأكثر قراءة

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على إثيوبيا فى الشوط الأول

إطلالة جريئة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار بشخصية "باربى"

تطورات حادث تحطم طائرة فى الإمارات.. من هو الطيار المصرى كريم كامل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمي الإسرائيلي في جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين