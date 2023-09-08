توقيف رجل هدد مدير مدرسة منع دخول ابنته بالعباءة فى فرنسا

أوقفت الشرطة في كليرمون-فيران بوسط فرنسا رجلا بعدما وجه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة رفض السماح لابنته بالدخول إلى المدرسة الثانوية وهي ترتدي عباءة، بعد حظر هذا اللباس باسم العلمانية.

وأفرج عن الرجل، الجمعة، على أن يحاكم في نهاية أكتوبر أمام محكمة الجنح بتهمة "التهديد بهدف تخويف شخص مسؤول عن مرفق عام". وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل أوقف الخميس.

وكان مسئولو ثانوية أمبرواز-بروجيار طلبوا من طالبة ثانوية خلع العباءة، لكنها رفضت فمنعت من دخول المدرسة. بعد ذلك اتصل والدها ووجه تهديدات بالقتل تستهدف مدير المدرسة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال قوله إنها تهديدات "غير مقبولة"، مؤكدا اتخاذ تدابير لحماية مدير المدرسة.

وقال رئيس بلدية المنطقة إن مسئولي المدرسة الذين رفضوا دخول الطالبة بالعباءة "تلقوا تهديدات بالقتل وقطع الرأس. ويجب أن يكون إصرارنا وحزمنا ثابتين" في وجه ذلك. وأعلن عن نشر فرق أمنية في المدرسة الثانوية.

في 27 أغسطس، أعلن غابرييل أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس والمعاهد الحكومية، وهو ما صادق عليه مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية، الخميس.

ووصلت نحو 300 تلميذة الإثنين، من أصل 12 مليون تلميذ عادوا إلى المدارس هذا الأسبوع، بالعباءة إلى المدرسة ورفضت 67 منهن خلعها، بحسب وزير التربية والتعليم.

مجلس الدولة يرفض

وكان مجلس الدولة فى فرنسا رفض الطلب العاجل الذى تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة فى المدارس الفرنسية، وبالتالى أعلن مجلس الدولة تأييد القرار الذى اتخذه وزير التربية الوطنية جابرييل أتال قبل وقت قصير من بداية العام الدراسى، بحسب سكاى نيوز.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت فى نهاية أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التى ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان (ما يعادلها للرجال) فى المدارس الفرنسية، بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر فى فرنسا وضع رموز دينية فى المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.