ممثل فرنسا بمجلس الأمن: الانتخابات التى تنظمها روسيا بأوكرانيا مجرد مسرحية

قال نيكولاس دي ريفيير، ممثل فرنسا في مجلس الأمن، إنه بعد مضي عام على إدانة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إقامة روسيا لاستفتاء غير شرعي في أوكرانيا مما أدى لعزل روسيا و143 دولة أكدت على استقلال أوكرانيا.

روسيا تواصل انتهاكاتها بنتظيم انتخابات في أوكرانيا

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن، أن روسيا لم تستمع لدعوات المجتمع الدولي وقررت أن تمضي في طريقها وتواصل اليوم انتهاكاتها بتنظيم انتخابات في هذه الأراضي وهذه الانتخابات هي مجرد مسرحية تنظمها روسيا، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدتها.