حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج وعين شمس

أمرت نيابة المرج بحبس المتهم بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار بالمخدرات

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من الحشيش زنة 1.500 كجم، وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

حبس المتهمين بالاتجار بالمخدرات بعين شمس

في السياق، قررت نيابة عين شمس، حبس المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار بالمخدرات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كجم، سلاح ناري مسدس.

كما تم ضبط عامل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم، بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

عقوبة ممارسة الاتجار فى المواد المخدرة

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.