الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أخطر عنصر جنائي بحوزته مخدرات وسلاح في منيا القمح

المضبوطات
المضبوطات

نجح قطاع الأمن العام برئاسة  اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط عاطل بالشرقية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

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عنصر إجرامي في منيا القمح

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

حشيش وهيروين وسلاح

بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عقوبة تجارة المخدرات عنصر إجرامي في منيا القمح تجارة المخدرات مباحث منيا القمح ضبط تاجر مخدرات الامن العام

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