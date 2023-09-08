عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.. ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهام 3 منهم في قضايا "سلاح بدون ترخيص - قتل - مخدرات"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

تبادل إطلاق النيران

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم السيطرة على الموقف وضبطهم وعثر بحوزتهم على (31 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس –عدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية - 2 فرد محلي – عدد من الطلقات - مبلغ مالي - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

اتخاذ الإجراءات

يأتي ذلك لستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.