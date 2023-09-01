مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط 2 فى الدقهلية والغربية

نفذت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم تجهيز مأمورية على أعلى مستوى بالتنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وتم استهدافهم ولدى استشعار العناصر بقوات الأمن بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه واحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى") بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش –عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

ضبط عنصرين إجراميين في الدقهلية

كما نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات ، سلاح") وتم نقلهما لأحد المستشفيات عقب إصابتهما، بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

ويأتي ذلك ادراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.