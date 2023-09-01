الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط 2 فى الدقهلية والغربية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نفذت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية  مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "دون ترخيص".

txt

الأمن العام يضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بدمياط وأسوان

وعقب تقنين الإجراءات تم تجهيز مأمورية على أعلى مستوى بالتنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة  مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وتم استهدافهم ولدى استشعار العناصر بقوات الأمن بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه واحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى") بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش –عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

txt

الأمن العام يضبط عصابة سرقة أغطية الصرف الصحي بالبحيرة

ضبط عنصرين إجراميين في الدقهلية

كما نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات ، سلاح") وتم نقلهما لأحد المستشفيات عقب إصابتهما، بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

ويأتي ذلك ادراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مصرع عنصر إجرامي في الغربية حملة أمنية في الدقهلية والغربية حملات وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الوزير" يكشف كواليس أحداث مجلس الوزراء: "قالوا للمتظاهرين اللي هيخرج هنكسر رجله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال