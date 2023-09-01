الأمن العام يضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بدمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن (أسوان- دمياط) بتنفيذ حملات أمنية في عدد من دوائر وأقسام ومراكز الشرطة، وقد أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط 8400 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، و7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكذلك كمية من المخدرات الأخرى مثل الهيروين والشابو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة، وتم القبض على 8 متهمين، 5 منهم لديهم معلومات جنائية.

وأيضًا تم ضبط قضية سلاح ناري، حيث تم ضبط فرد محلي وطلقة لذات العيار بحوزة أحد المتهمين، وتنفيذ 615 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط 9500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و36 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، و24 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، وكمية من المخدرات الأخرى مثل الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وطبنجة و2 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، وتم القبض على 9 متهمين، 8 منهم لديهم معلومات جنائية.

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته مخدرات

وفى السياق، نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبرفقته شخصان آخران، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسلاح - تبديد"، ومحكوم عليه بالحبس في جناية "مخدرات وسلاح"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات وسلاح"، بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبرفقته اثنان، أحدهما يحمل معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وبحوزتهم 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، 500 قرص لعقار الكبتاجون، بندقية آلية وخزينتان، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي.