الأمن العام يشن حملات على حائزي السلع التموينية والمواد المخدرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز أشمون) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام - 27 لفافة من مخدر البانجو - بندقية آلية - عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط لص سرق خزينة حديدية في سفاجا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط(3 أشخاص) لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبداخلها (مبلغ مالى - سلسلة ذهبية - جواز سفر خاص بزوجته).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة - سماعة صغيرة الحجم - سماعة لاسلكية - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) وبمواجهة المتهمين إعتروفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات.

الأمن العام يضبط تاجرا يحتكر السلع التموينية لبيعها بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط – له معلومات جنائية) بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمهربة وذلك داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (4 طن و760 كيلو سكر تموينى مدعم - 2460 زجاجة زيت "تموينى مدعم" - 880 كيلو مكرونة "تموينى مدعم" - 128 كيلو عدس "تموينى مدعم" - 440 كيلو دقيق "تموينى مدعم" - 174 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.