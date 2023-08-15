ضبط 56 سلاحا ناريا في حملة أمنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط- أسوان – دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 56 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 16 بندقية آلية –18 بندقية خرطوش- طبنجة- 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزائن، بحوزة 43 متهمًا لـ36 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 14 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 14 متهم لـ "10منهم معلومات جنائية، وكذلك تنفيذ 507 أحكام قضائية متنوعة.

وفى أسوان، تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين، بحوزة 4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 637 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بدمياط، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية.