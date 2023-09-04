الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عنصر إجرامي وضبط 2 من أخطر تجار المخدرات

الأمن
الأمن

وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بنطاق مديريتى أمن (أسوان - الدقهلية) لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجر المواد المخدرة، إنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

txt

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط في مطاردة بأسيوط

ونجحت الحملات الموسعة في استهداف عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان ولدى استشعارهما بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن (مصرع أحدهما، وضبط الآخر "سبق اتهامه فـي عدد من قضايا "مخدرات - سرقة متنوعة - سلاح" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "مخدرات").

وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3 كجم - بندقية آلية - 9 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - ميزان حساس – كمية من خام الذهب).

txt

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى حملة أمنية بأسيوط

كما استهدفت أجهزة الأمن عنصر إجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية (سبق اتهامه فى 12 قضية "فرض سيطرة – شروع فى قتل - مخدرات وسلاح" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مخدرات وسلاح – إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات") بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن ضبطه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملة أمنية مكبرة بنطاق تجار المخدرات حملات وزارة الداخلية محرزي المواد المخدرة مديرية أمن أسوان مديرية أمن الدقهلية ممصرع عنصر إجرامي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023 وكيفية التقديم بها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص