الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في حملة أمنية بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

حددت الأجهزة الأمنية مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدة والأسلحة النارية غير المرخصة - محكوم عليه بالإعدام في جناية "قتل عمد" وسبق اتهامه في 4 قضايا ما بين “سلاح – خطف وضرب” بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية العناصر الإجرامية

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