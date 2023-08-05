استجابة لاستغاثات المواطنين.. "الداخلية" تطهر 3 بؤر إجرامية شديدة الخطورة في المحافظات

استغاثات متتالية من وزارة الداخلية، للمواطنين الذين استنجدوا بأجهزة الأمن من قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار في المخدرات، في إطار استراتيجية التواصل المجتمعي التي تطبقها وزارة الداخلية حفاظًا على أمن الوطن والمواطن.

أجهزة الرصد والمتابعة المختصة داخل وزارة الداخلية رصدت عدد من استغاثات المواطنين، التي تفيد بقيام عناصر إجرامية بترويج المخدرات ومحاولتهم فرض السيطرة، فتم إخطار الأجهزة المعنية وبالاشتراك مع مديريات الأمن تم استهداف تلك المناطق وضبط العناصر الإجرامية.

استغاثة أهالي كوم أمبو

أهالي مركز كوم أمبو في أسوان، استغاثوا بوزارة الداخلية، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ناشرين أنه حول منزله لوكر إتجار مخدرات.

عقب رصد تلك المنشورات تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى وأكدت التحريات، صحة تلك المعلومات، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (الشخص المشار إليه عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات، سلاح ناري، ضرب" – مقيم بذات القرية) وبحوزته (2بندقية آلية - 8 خزن سلاح آلي - بندقية خرطوش- عدد كبير من الطلقات –5 كيلو جرام من مخدر الحشيش– 20 كيلو جرام من مخدر البانجو- كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

استغاثة مواطن في البدرشين

أجهزة الأمن رصدت منشور تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي يفيد ادعاء مواطن مقيم في مركز البدرشين بالجيزة، بإنتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة.

على الفور تحركت أجهزة الأمن وتبين من بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 27/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط عدد 169 قضية "مواد مخدرة" بإجمالى 189 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 37,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"– عدد 2887 قرص مخدر).

استغاثة من بؤرة إجرامية بكفر الشيخ

ورصدت أجهزة الأمن منشور أخر تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يدعي فيه مواطن مقيم بكفر الشيخ انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ.

من خلال الفحص والتحري تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالي عدد 232 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950 قرص مخدر- 25 سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاح أبيض).