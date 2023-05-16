مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط في مطاردة بأسيوط

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط مصرعه في تبادل إطلاق نيران مع الشركة وضبط نجليه وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة عقب تبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة.

وتمكنت قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة الأمن من تحديد مكان تواجد (3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "أحد الأشخاص ونجليه") وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية "قتل" والمقضي فيها غيابياً بالإعدام، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومطلوب التنفيذ عليهم في عدة قضايا متنوعة واختبائهم داخل إحدى الشقق بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

بعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وعندما شعروا بوجود القوات، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية نحوها، مما أدى إلى مقتل أحدهم. تم العثور بجوار جثته على بندقية آلية و4 خزائن وعدد من الطلقات النارية. وتمكنت القوات من القبض على الآخرين اللذين كان بحوزتهما بندقية آلية وطبنجة و5 خزائن وعدد من الطلقات النارية وصندوق خاص بحفظ الخزائن وكمية من مخدر الحشيش وزنها 1,100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنها 500 جرام، وعدد من الهواتف المحمولة. كما تسبب التعامل في إصابة أحد الضباط بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.