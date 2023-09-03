الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل القبض على مسجل خطر تربح من تجارة المخدرات بالجيزة

حبس
حبس

اتخذت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر؛ متورط في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمع مبالغ مالية كبيرة بـمنشأة القناطر، بالجيزة.

30 مليون جنيه .. ضبط مسجل خطر تربح من المخدرات بالجيزة

وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات، شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع المخدرات فى شبرا

جدد قاضى المعارضات  حبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإدارة مصنع بتصنيع مخدر الأيس والبودرة في شبرا.

كان تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى تصنيع وترويج المواد المخدرةن مخدر الأيس ومخدر البودرة.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة شبرا لضبط المتهمين متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين داخل الشقة السكنية محل البلاغ التى بترددا عليها.

بالفعل تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أثناء تصنيعها استعدادا لتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ومصادرة المخدر المضبوط، وإرساله للمعمل الكيماوي لفحصه، وإعداد تقرير حول الواقعة ونوع المخدر وظروف ضبطه المحددة.

وزارة الداخلية مسجل خطر منشأة القناطر الجيزة الاموال الصبغة الشرعية

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