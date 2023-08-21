بعد تبادل لإطلاق النيران.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالدقهلية بحوزتهم كيلو هيروين

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة والسابق اتهامهم في قضايا اتجار بمواد مخدرة وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران وإصابة احدهم بقرية غزالة وبحوزتهم 1 كليو من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش وعيارات نارية ومبالغ مالية من حصيلة البيع.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزي بوصول "إبراهيم.م.ع"، 47 عامًا، سائق توك توك ومقيم قرية غزالة مصابا برش خرطوش باليد اليمنى وبتر بأحد الأصابع، بسؤال المجني عليه المصاب قرر أن محدث إصابته 3 أشخاص من متجري المواد المخدرة ويقيمون بالقرية ظناً منهم بقيامه بالإرشاد عنهم.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وجرى إعداد مأمورية لضبط المتحرى عنهم وحال توجه القوات لضبطهم بإحدى الأراضي الزراعية، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وردت القوات عليهم وتمكنت القوة من إصابة مطلق الأعيرة النارية ويدعى "صلاح.ا.ع.ر"، 30 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وذلك بعد إصابته بعيار ناري بالظهر والذراع الأيسر وجرى نقله لمستشفى السنبلاوين المركزي.

كما تمكنت القوات من ضبط كلا من "محمد.ع.م.م"، 27 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين مخدرات وسلاح، ورجب.م.ر.ا"، 17 عامًا، عاطل وجميعهم يقيمون قرية غزالة، وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على "بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، 4 هاتف محمول، مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.