نجاة 4 أشخاص من الموت فى انقلاب ملاكى بطريق السعديين منيا القمح

شهد طريق السعديين منيا القمح حادثا مروريا، نتيجة سقوط سيارة ملاكي في أحد الأماكن بالقرب من نزلة الطريق الدائري الأقليمي، أمام معهد سالم مشهور، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى السعديين المركزي في حالة خطرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الواقع بين منيا القمح والسعديين، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وحالتهم حرجة، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.