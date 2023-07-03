عيدية ملوثة بالدماء.. كيف تحولت زيارة أسرية لجريمة قتل في منيا القمح؟

لم يكن يعلم موظف بأحد الجرائد القومية أن زيارته لأسرته زوجته سوف تكون الأخيرة له، وأن آخر أنفاسه سيلفظها في مدينة منيا القمح، بعد أن تحولت الزيارة إلى مشاجرة انتهت بمقتله أثناء محاولة فض مشاجرة بين أسرة زوجته وآخرين.

الطريق إلى منيا القمح

استيقظ الموظف بأحد الجرائد القومية من نومه في منطقة سكنه بالمرج، واستقل سيارته مصطحبا أسرته إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لزيارة أهل زوجته لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

في جو مليء بالبهجة والفرحة توجهه الموظف وزوجته وأولاده واتخذ الطريق الدائري ومنه إلى بنها الحر ثم إلى مركز منيا القمح حيث مقر أسرة زوجته، حتى وصل وأستقبله الأهل والأقراب بالترحاب والتفت الأسرة حوله وأعطى العيديات الخاصة بعيد الأضحى المبارك للأطفال من ذوي أسرة زوجته.

مشاجرة في مركز منيا القمح

فجأة وبدون سابق إنذار تحولت الفرحة والبهجة والسعادة إلى خوف وحالة من الحزن، بعد أن نشبت مشاجرة بين أسرة زوجة الموظف بأحد الجرائد القومية وأخرين بدأت بمشادرة كلامية فتبدد الحال سريعا وباتت حياة الموظف قريبة من النهاية.

وفاة موظف بجريدة قومية

الموظف حينما وجد الأمور قد زادت حدتها وأصبحت مشاجرة بين أسرة الزوجة و3 أشخاص آخرين، اندفع فورا لمحاولة التدخل وفض هذه المشاجرة خوفا من وقوع ضحايا وحتى يتم السيطرة على الأمر لكن الموظف كان الضحية.

حينما شاهد الطرف الثاني تدخل المتهم وأثناء محاولته فض هذا التشاجر، قام الطرف الثاني بالتعدي عليه هو أيضا ولم يسلم منهم، فاترفع ضغط الدم لدى الموظف، وأصيب بتوقف في عضلة القلب نتيجة التعدي عليه، فسقط مغشيا عليه في الحال عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة ليتحول العيد إلى مأتم.

بلاغ لمركز منيا القمح

الأهالي اتصلوا بالإسعاف التي حضرت على الفور فور سقوط المجني عليه، وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح حيث وصل المجني عليه جثة هامدة فتم تحويل الجثمان إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت مستشفى منيا القمح بإخطار رئيس مباحث المركز بالحادث، فانتقل على الفور وبصحبته ضباط مباحث المركز لفحص الواقعة ومناظرة الجثة وتشكل فريق بحث لكشف لغز الجريمة.

تحريات ضباط مباحث منياالقمح

تحريات ضباط مباحث مركز منيا القمح كشفت عن أن المجني عليه يبلغ من العمر 45 عاما، وأثماء توجهه بصحبة أسرته وزوجته لزيارة أسرتها نشبت مشاجرة بين أهل زوجته و5 أشخاص أخرين وأثناء تدخله لفض المشاجرة أصيب بتوقف في عضلة القلب مما أدى لوفاته.

ضبط المتهمين

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة ونجح ضباط مباحث منيا القمح في ضبط 3 أشخاص من منفذي الحادث، وجارِ البحث عن 2 أخرين، وبمواجهة المتهمين أقروا بما هو منسوب إليهم.

قرار النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار 2 من المتهمين في الحادث.