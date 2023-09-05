الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة.. عدوان جديد على مخيم نور الشمس.. والسيسى يتسلم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".


السيسي يتسلم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان حتى عام ٢٠٣٠
حرص وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، على تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان للفترة من عام 2023 إلى 2030، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس وبحضوره.

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رئيس الوزراء: مصر اتخذت إجراءات عديدة لتحفيز النمو الأخضر

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدور التي تؤديه لجنة الرؤساء الأفارقة، بالإضافة إلى لجنة الاجتماعات الإفريقية ولجنة وزراء البيئة الإفريقيين، لمواجهة التغير المناخي وتداعياته الوخيمة عليها.

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بعد تقدمه فى استطلاعات الرأى.. بايدن يهاجم ترامب لوقف صعود شعبيته

شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجومًا حادًا على سلفه دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في المؤتمر المحلي لعمال في فيلادلفيا، بهدف استخدام سجل إدارته كوسيلة لتقويض التقدم الذي حققه الرئيس السابق وصعود أسهمه في استطلاعات الرأي الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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الرئاسة الروسية: لا توجد خطط للتوصل لأى اتفاقيات محددة بشأن الحبوب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن الغرض من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي كان لتنسيق المواقف بين الجانبين.

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البورصة المصرية تتقدم بشكل قياسي في مستهل تعاملات اليوم
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها القياسي لليوم الثانى على التوالى، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء– منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على أسهم منتقاة بالسوق.

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منتخب الجودو يطير الى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا 

غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا.

 

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