الرئاسة الروسية: لا توجد خطط للتوصل لأى اتفاقيات محددة بشأن الحبوب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن الغرض من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي كان لتنسيق المواقف بين الجانبين.

وأكد "بيسكوف" أنه لا توجد خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة، موضحا أن اتفاقيات الحبوب هي عملية متعددة الأطراف، ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلي أن الرئيس الروسي، أبلغ نظيره التركي، خلال لقائهما أمس، عن هجمات الزوارق المسيرة على السفن التي تحرس خطوط أنابيب الغاز، وصدها بنجاح.

فيما قال مصدر بالرئاسة التركية، اليوم، إنه لا توجد معلومات حول عقد لقاء جديد بين أردوغان وبوتين، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.

بعد لقائهما بسوتشي.. بوتين وأردوغان يؤكدان الانفتاح بشأن صفقة الحبوب

وأمس الإثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة الثنائية المنعقدة، إنه يتطلع إلى استكمال المحادثات بشأن مركز الغاز في تركيا في القريب العاجل.

وتابع الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك، "سأناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية ونحن منفتحوا بشأن صفقة الحبوب"، مؤكداً أن بين روسيا وتركيا الكثير من المجالات المتعددة للمناقشة حولها خلال محادثاتهما.

فيما أشار بوتين إلى مناقشة المسار الليبي مع نظيره التركي، بالإضافة إلى الملف السوري، قائلاً: "سوريا قضية حساسة جدا لتركيا".

كما أفاد الرئيس الروسي، بأن بلاده كانت سباقة بتقديم الدعم للشعب التركي بعد الزلزال.

من ناحيته قال الرئيس التركي، إن الدول الإفريقية تنتظر نتائج لقائه مع بوتين بشأن اتفاق تصدير الحبوب، مضيفاً: "لدينا خطوات كبيرة مع روسيا بخصوص الصناعة العسكرية".

وتابع أردوغان "حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا حاليا 62 مليار دولار، ويسعدنا أن نتقدم نحو هدفنا المتمثل في رفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار".