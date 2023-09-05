الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل صعودها بالمستهل.. و"الرئيسى" يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها القياسي لليوم الثانى على التوالى، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على أسهم منتقاه بالسوق.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.66% ، ليصل إلى مستوى 19035 نقطة مسجلا مستوى قياسيا جديدا، بعد أن تخطى مستوى الـ19 ألف نقطة لأول مرة فى تارخ البورصة منذ تدشينها، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.72%، ليصل إلى مستوى 22984 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.62% ليصل إلى مستوى 7963 نقطة.

فى سياق متصل، قفز المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.48%، ليصل إلى مستوى 3849 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.56% ليصل إلى مستوى 5635 نقطة.

وسطاء بالسوق توقعوا استمرار موجة الارتفاعات التى شهدتها البورصة منذ الأسبوع الماضي وبالتزامن مع إعلان انضمام مصر لدول البريكس، فضلا عن عمليات الشراء الموسعة من جانب شرائح مختلفة من المتعاملين خاصة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، الأمر الذى يعد مؤشرا إيجابيا على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المراقبون إلى أن تنفيذ بيع حصة تصل إلى 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" منح السوق قبلة جديدة لتبدأ مرحلة انتعاش أخرى، خاصة أن تلك الصفقة تعد مؤشرا على ثقة المستثمرين فى الدخول للسوق المصرية، ومن ثم دعم الاحتياطى النقدى الدولاري لدى البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشرًا آخر على مستقبل الطروحات الحكومية المقبلة والتى ستستمر خلال الشهر الجاري.

مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 19 الف نقطة لأول مرة فى تارخ البورصة صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة بلغت 0 72

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