منتخب الجودو يطير إلى المغرب للمشاركة فى بطولة إفريقيا

غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا.

وأعلن اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كلًا من:

عادل حمادة ويسري سامي– وزن 60 كجم

أحمد عبدالرحمن ومحمد عبدالموجود– وزن 66 كجم

عبدالرحمن محمد وعبدالرحمن عبدالغني– وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي– وزن 90 كجم

أحمد فياض– وزن +100 كجم

نورا سالم– وزن 48 كجم

حنين الطيب– وزن 57 كجم

فاطمة غانم– وزن 63 كجم

آية جاب الله– وزن 78 كجم

فرح شرف– وزن +78 كجم.

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرًا قويًا في إسبانيا استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية بالمغرب.

من جانبه، أكد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن المنتخب استعد بشكل جيد ومميز للمشاركة في منافسات البطولة.

وأضاف مرزوق أن المنتخب قادر على حصد لقب البطولة، وأن الهدف الرئيسي هو حصد أكبر عدد من الميداليات، خصوصًا أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لكونها واحدة من البطولة المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرًا على كأس البطولة الإفريقية لـ الجودو في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.

ووصل المنتخب الوطني للجودو لأفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للكبار، في مدينة كازابلانكا المغربية. ويملك منتخب الفراعنة عناصر مميزة.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرًا على كأس البطولة الإفريقية في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.