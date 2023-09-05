الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الجودو يطير إلى المغرب للمشاركة فى بطولة إفريقيا

المنتخب الوطني للجودو
المنتخب الوطني للجودو

غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا.

وأعلن اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كلًا من:

عادل حمادة ويسري سامي– وزن 60 كجم
أحمد عبدالرحمن ومحمد عبدالموجود– وزن 66 كجم
عبدالرحمن محمد وعبدالرحمن عبدالغني– وزن 81 كجم
علي حازم وعمر الرملي– وزن 90 كجم
أحمد فياض– وزن +100 كجم
نورا سالم– وزن 48 كجم
حنين الطيب– وزن 57 كجم
فاطمة غانم– وزن 63 كجم
آية جاب الله– وزن 78 كجم
فرح شرف– وزن +78 كجم.

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرًا قويًا في إسبانيا استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية بالمغرب.

من جانبه، أكد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن المنتخب استعد بشكل جيد ومميز للمشاركة في منافسات البطولة.

وأضاف مرزوق أن المنتخب قادر على حصد لقب البطولة، وأن الهدف الرئيسي هو حصد أكبر عدد من الميداليات، خصوصًا أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لكونها واحدة من البطولة المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرًا على كأس البطولة الإفريقية لـ الجودو في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.

ووصل المنتخب الوطني للجودو لأفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للكبار، في مدينة كازابلانكا المغربية. ويملك منتخب الفراعنة عناصر مميزة.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرًا على كأس البطولة الإفريقية في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.

المنتخب البطولة الأفريقية بالمغرب المنتخب الوطني للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس مرزوق

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص