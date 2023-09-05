السيسى يتسلم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان لعام 2023/ 2030

حرص وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، على تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان للفترة من عام 2023 إلى 2030، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس وبحضوره.

ويضم المؤتمر 270 جلسة حوارية يشارك فيها 65 متحدثًا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى برنامج علمي للزمالة المصرية يتضمن 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

موضوعات سيناقشها المؤتمر

ومن أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية الصحية، وتأثير التركيبة السكانية على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية، والإدمان، والاستثمار في الرعاية الصحية، واقتصاديات الصحة، والابتكار، والبحث والتطوير والتحول الرقمي، والأدوية والرعاية الصحية وصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.