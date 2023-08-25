المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة محامي عبدالله رشدي ومعتز مطر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من القرارات القضائية المهمة في عددٍ من المحاكمات، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

تأجيل محاكمة تاجر لاتهامه بقتل “شيف” بالبدرشين لـ17 سبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر لاتهامه بقتل “شيف” عمدًا، دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة بالبدرشين، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

تأجيل محاكمة سيدة فى قتل رضيعتها بمعاونة آخر لـ21 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، محاكمة ربة منزل وآخر؛ لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، بعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى فى سب جيهان العراقية

أجلت محكمة جنح المعادي ، محاكمة محامي عبدالله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة 3 سبتمبر المقبل؛ للتحقيق والاستجواب.

تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين بحي عابدين لـ15 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة رئيس منطقة الإسكان وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بتهمة الرشوة إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لإعادة المرافعة

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية لـ16 سبتمبر

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية لجلسة ١٦ سبتمبر لمناقشة اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

«انتي مسحورة».. تأجيل محاكمة مدرس ومخرج بتهمة استدراج فتاة بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة" م.م.ا" مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر و"م. ح.م " مخرج سينمائي، على خلفية اتهامهما بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان، لجلسة 17 سبتمبر المقبل، للاطلاع.

تأجيل إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد على بقضية الجوكر

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجوكر".. لجلسة 15 أكتوبر القبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

تأجيل محاكمة مجدى راسخ فى قضية الاستيلاء على مليار جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات لـ28 أغسطس

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش محاكمة تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 28 أغسطس الجاري.

تأجيل محاكمة البلوجر "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر لأكتوبر

قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، تأجيل نظر قضية البلوجر هبة السيد المعروفة باسم (أم زياد) بتهمة الإتجار بالبشر لأكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني وأمرت المحكمة بضبط واحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون بجلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من (6) متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا (بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ)، وذلك لمواجهة المتهمين بالأحراز (الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات) وللاستماع لمرافعة النيابة العامة وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة جلسة اليوم بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.