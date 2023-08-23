تأجيل محاكمة سيدة فى قتل رضيعتها بمعاونة آخر لـ21 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل وآخر؛ لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، بعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، للمتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، بأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلا رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ".

حبس ربة منزل بتهمة قتل ابنة زوجها 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جددت نيابة بندر دمياط حبس ربة منزل لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ابنة زوجها عمدًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات ومقيمة بقرية شط جريبة وسط دمياط.

كانت تحركت قوة من قسم شرطة ثان دمياط لموقع البلاغ وأجرت التحريات، وتبين أن زوجة أبيها هي من ارتكبت الجريمة وتخلصت من الطفلة داخل مسكنها باستخدام أداة حادة، كما تبين إصابة المجني عليها بعدة طعنات نافذة في الصدر وجروح قطعية بالرقبة أودت بحياتها.

قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المجني عليها واقتيادها لمقر قسم شرطة ثان دمياط لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات عن أن ربة المنزل المتهمة بالجريمة قامت بالتخطيط للتخلص من الطفلة، وذلك حسب اعترافاتها خلال التحقيقات، كما حاولت التخلص منها أكثر من مرة قبل أن تقوم بقتلها، وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة أمس الأول بحضور مكثف لرجال الأمن.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرار بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.