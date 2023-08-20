الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات لـ28 أغسطس

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش محاكمة تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 28 أغسطس الجاري. 

كان تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي وطلبوا منه تحديث بياناته، وقاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيلا عصابيا يوهم ضحاياه بأنه من البنك المركزى ويستخدم أرقاما مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

محكمة جنح الاميرية تشكيل عصابي محاكمة سرقة أصحاب المعاشات رسائل

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