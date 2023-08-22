تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى فى سب جيهان العراقية

أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الثلاثاء، محاكمة محامي عبدالله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة 3 سبتمبر المقبل؛ للتحقيق والاستجواب.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبدالله رشدي.

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

جرائم ممنهجة

كان قد أقام الدعوى المحامي هاني سامح ، وجاء بها أن محامي عبدالله رشدي ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبدالله رشدي.

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع .



يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة ألف جنيه، وطالبت الدعوى بسرعة معاقبة أحمد مهران، محامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي لارتكابه تهمة السب والقذف علنًا بحق المدعية جيهان العراقية.