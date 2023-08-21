تأجيل إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجوكر".. لجلسة 15 أكتوبر القبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.