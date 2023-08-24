الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة تاجر لاتهامه بقتل “شيف” بالبدرشين لـ17 سبتمبر المقبل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر لاتهامه بقتل “شيف” عمدًا، دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة بالبدرشين، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

أمر الإحالة

 وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع" 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب. م"، 27 عامًا، شيف، وصاحب محل مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك علي اثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "عبد التواب. أ" 27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى "ع. أ" صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة تاجر بالبدرشين محكمة جنايات

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ضبط سيدة ورجل مسلح حاولا سرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

إحالة ربة منزل لاستخدام طفلتين في أعمال ممارسة الحرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)