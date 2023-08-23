جنايات أسوان تؤيد الحكم بالإعدام على طالب قتل صديقه عمدًا

قررت محكمة جنايات أسوان، تأييد حكم الإعدام على طالب متهم بقتل صديقه عمدًا ومع سبق الاصرار، نظرًا لخلافات مالية بينهما على التجارة، وجاء ذلك بعد عرضها على فضيلة مفتي الجمهورية.

تفاصيل جريمة القتل

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر ٧ من عام ٢٠٢٢ الماضى، عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بقدوم يدعى "أحمد. ا. ح" طالب، يبلغ من العمر ٢٥ عامًا، على قتل صديقه "سيد. ح. ع" عمدًا ومع سبق الأضرار، وذلك بقرية فارس التابعة لدائرة المركز.

و بتشكيل فريق بحث واعداد القوة الأمنية، نجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو فى الوصول إلى موقع الجاني والقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اعترافات المتهم بقتل صديقه

واعترف المهتم بقتل صديقه عمدًا وتضمنت اعترفاته التالي: انه توجه إلى مسكن المجني عليه بعد وقوع خلاف بينهما على التجارة، ثم قام بتفريغ البنزين المعبأ بـ"القداحه" الخاصة به على ملابس المجني عليه وبعدها قام باشعال النيران فى ملابسه ما أدى إلى انتشارها فى جسده نظرًا لأن البنزين مادة قابلة للاشتعال حتى لفظ انفاسه الأخيرة متأثرًا بحرقه.

وتحرر المحضر اللازم بالقضية برقم ٩٩٥٦لسنة ٢٠٢٢ مركز كوم أمبو.