ضبط سارق حقيبة بها 100 ألف جنيه في كوم أمبو

نجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان في القبض على عاطل أقدم على سرقة حقيبة وبداخلها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان بلاغًا من صاحب محل اكسسوارات ضمن المحال التابعة لدائرة المركز بتعرضه للسرقة، حيث أن شخصًا مجهولًا يقود دراجة نارية سرق حقيبة خاصة به، وكان بها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

وبتحريات رجال مباحث مركز كوم أمبو برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، تمكنوا من الوصول إلى مكان العاطل بالتحديد الذي تمكن من سرقة الشنطة أثناء قيادته للدراجة النارية، وتبين أنه ينتمي لقرية السبيل التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو مكون من النقباء محمد حسن ومحمد طلعت وأيمن شعلان، وتم تحديد هوية العاطل والقبض عليه وبحوزته الحقيبة وبداخلها مبلغ 100 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بجريمته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة لتباشر تحقيقاتها حولها.