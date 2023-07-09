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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات أسوان تحيل أوراق المتهم بقتل طفل لسرقة توكتوك إلى المفتى

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات أسوان، أوراق المتهم بقتل الطفل سائق التوك توك بهدف سرقته، بمدينة دراو التابعة لدائرة المحافظة إلى فضيلة المفتى.

 

وترجع تفاصيل القضية لشهر أغسطس العام الماضي، عندما تلقى مركز شرطة دراو التابع لمحافظة أسوان برئاسة الرائد كريم بدران إخطارًا يفيد باختفاء طفل يدعى "سعد. إبراهيم" يبلغ من العمر 11عامًا، بشكل مفاجئ وفى ظروف غامضة.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث لفك لغز القضية برئاسة الرائد كريم بدران ومعاوني مباحث المركز، والتحرى حول الأسباب وراء الطفل فى ظروف غامضة.

 

وبتكثيف التحريات والبحث وجهود رجال مباحث مركز شرطة دراو تم العثور على جثة الطفل ملقاة بإحدى المناطق الزراعية، وتم تحديد هوية القاتل، باستخدام التقنيات الحديثة.

 

ونجح رجال مباحث دراو في القبض على المتهم بقتل الطفل، وتبين أنه يدعى: ع. م - عاطل، وأنه استدرج الطفل بالتوك توك قيادته، إلى منطقة زراعية في مدينة كوم أمبو، وخنقه حتى الموت؛ بغرض سرقة التوك توك منه.

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