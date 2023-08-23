تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية لـ16 سبتمبر

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية لجلسة ١٦ سبتمبر لمناقشة اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

النيابة تستمع لـ16 شاهدا

و قالت النيابة العامة النيابة أثناء جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية، ان النيابة قد استمعت لـ١٦ شاهدا وكانت حريصة على تحرى ملابسات ارتكاب المتهمة لفعلها، وكانت متفقة على ضرورة التحقق من سلامة القوى العقلية للمتهمة، وتم إحالتها للعباسية والتى خلصت إلى خلو المتهمة من أى مشكلات عقلية ترغمها على ارتكاب فعلتها.

النيابة تناقش لجنة الطب النفسي الشرعي بالعباسية

وطالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بطلب أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية.

وكان تقرير اللجنة النفسية، المكلفة بفحص حالة المتهمة قد خلص أمس إلى أن المتهمة وقت الواقعة كانت تعانى من اضطراب ذهاني افقدها الاستبصار والحكم على الأمور مع وجود قصور فى قدراتها العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهى فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فإنها غير مسؤلة عن فعلها الإجرامى.

والبداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على "هناء م ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فقوس وقامت بتقطيعه الى اشلاء وطهى أجزاء منه وأكلها.