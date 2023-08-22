الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل موظفة لسرقتها في حدائق القبة لـ5 سبتمبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم، محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها ، بمنطقة حدائق القبة، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
 

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة لـ 5 سبتمبر


وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها.
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.
بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته.

تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي أحالته للجنايات التي تنظر المحاكمة.
 

- العقوبة القانونية

من الناحية القانونية تبين عقوبة المتهمين وفقًا للخبراء القانونين تأتي جريمة القتل العمد وفقًا للمادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على المتهم بالقتل العمد بالإعدام.
وقال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن المتهمة قتلت ابنها عمدًا تأديبًا له على ارتكابه جريمة محاولة التعدي عليها جنسيًا، لكن هنا دون سبق وإصرار غير موجود ويوجد مبرر الدفاع عن النفس فقد تندرج هذه الجريمة تحت بند الدفاع عن النفس.
وتابع الخبير القانوني أنه جاء ذلك وفقًا لنص المادة 245 من قانون العقوبات: «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره» موضحًا أن هناك ظروف مشددة قد تدفع المحكمة إلى توقيع أقصى عقوبة على المتهم خاصة إذا كان مع سبق الإصرار والترصد والقتل بنية العمد.

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